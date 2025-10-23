İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi

7 gün önce, 15 Ekim’de eşi Ural Kaspar ile birlikte Sora adını verdikleri kızlarını kucağına alan İrem Helvacıoğlu, kaza geçirdi.

MOTOSİKLET ÜZERLERİNE SAVRULDU

Hamileliğinin yedinci ayında da geçirdiği deniz kazasıyla gündeme gelen Helvacıoğlu, bu kez bir motosiklet kazasına karıştı.

Oyuncunun Bağdat Caddesi’nde eşi ve bebekleriyle yürüyüş yaptığı sırada, kontrolden çıkan bir motosikletin üzerlerine doğru savrulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası İrem Helvacıoğlu, motosiklet sürücüsü ve minik bebeğin hastaneye kaldırıldığı, olayın ardından oyuncunun sevenlerinin büyük endişe yaşadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA: ŞÜKÜRLER OLSUN, HEPİMİZ İYİYİZ

Kaza sonrası sevenlerini üzen İrem Helvacıoğlu ve henüz 7 günlük olan bebeğinin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin, eşinin ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: