Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi

İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan kazada, kısa süre önce anne olan İrem Helvacıoğlu’nun, eşi Ural Kaspar ve henüz 7 günlük bebeğiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Helvacıoğlu’nun eşi, oyuncunun ve bebeğinin sağlık durumuna dair ilk bilgileri paylaştı.

7 gün önce, 15 Ekim’de eşi Ural Kaspar ile birlikte Sora adını verdikleri kızlarını kucağına alan İrem Helvacıoğlu, kaza geçirdi.

İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi - 1. Resim

MOTOSİKLET ÜZERLERİNE SAVRULDU

Hamileliğinin yedinci ayında da geçirdiği deniz kazasıyla gündeme gelen Helvacıoğlu, bu kez bir motosiklet kazasına karıştı.
Oyuncunun Bağdat Caddesi’nde eşi ve bebekleriyle yürüyüş yaptığı sırada, kontrolden çıkan bir motosikletin üzerlerine doğru savrulduğu öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi - 2. Resim

Kaza sonrası İrem Helvacıoğlu, motosiklet sürücüsü ve minik bebeğin hastaneye kaldırıldığı, olayın ardından oyuncunun sevenlerinin büyük endişe yaşadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA: ŞÜKÜRLER OLSUN, HEPİMİZ İYİYİZ

Kaza sonrası sevenlerini üzen İrem Helvacıoğlu ve henüz 7 günlük olan bebeğinin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin, eşinin ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.”

İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı varBugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden döndü! Kazada 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı - Magazinİrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden döndü!Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi - MagazinKıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi tutuklandı! Avukatından açıklamaBarış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - MagazinBarış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, gören hayran kaldıKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı - MagazinKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı - Magazin“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktıCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi - MagazinCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...