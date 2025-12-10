Bahis oynama ve şike iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimlerden biri de Trendyol 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'un kalecisi Yunus Emre Tekoğul oldu. Sulh Ceza Hakimliği kararında şüphelinin yazışmaları yer aldı. Tekoğul'a ait Whatsapp uygulamasındaki mesajlarda, "İlla ki gol yerim" ifadesi dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen; Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu "bahis oynama ve şike iddiası"na ilişkin soruşturma sürüyor.

20 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 38 şüpheli arasında yer alan Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yunus Emre Tekoğul

"RAKİP TAKIM KAZANIR" KUPONU

Şüpheli Yunus Emre Tekoğul hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme ortaya çıktı. Tekoğul'un, Misli isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında görev yaptığı belirtildi.

Tekoğul’un, 5 Ekim 2024 tarihinde Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığı belirtildi. Tekoğul'a ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj ve bahis sitesine ait kupon tespit edildi.

Savcılık dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması da devam ediyor

"KARŞILIKLI GOL BAS"

Yunus Emre Tekoğul'un Whatsapp uygulamasında; Selim Y. isimli şahsın "Kazanır mısınız, Manisa kötü, Bandırma s." dediği, şüphelini ise "Gir gir, ayarlicaz biz maçı. Kanka Umut bile iniyor maça. Karşılıklı gol bas garantile. İlla ki gol yerim ben" şeklinde cevap verdiği görüldü.

"İYİ KAZANDIRDINIZ"

Selim Y.'nin "Eyvallah Yunus'um, iyi kazandırdınız" dediği, Tekoğul’un ise "Ne kadar kazandın?" şeklinde mesajlaşma içeriklerinin tespitine de Sulh Ceza Hakimliği kararında yer verildi.

