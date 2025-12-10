Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada önceki gün adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı çıktı. Tutuklanan isimler arasında Fenerbahçeli kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da yer aldı. Cezaevine gönderilen iki futbolcu ile ilgili bir detay gündem olurken; Mert Hakan'ın telefonundaki WhatsApp görüşmeleri de dosyaya delil olarak eklendi.

Futbol dünyası 'bahis skandalı'yla çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında Süper Lig futbolcularının da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bahis ve şike iddialarına yönelik ikinci dalga operasyona dair dosyanın vahameti de gözler önüne seriliyor.

BAHİS YAZIŞMALARI DOSYADA

Tutuklanan isimler arasında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın incelenen telefonundaki WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.

Sarı-lacivertli formayı giyen bazı milli futbolcuların yer aldığı gruplarda; slot oyunları, yasa dışı bahis konuşmaları ve para taleplerine dair diyalogların bulunduğu yazışmalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mert Hakan Yandaş

"CUMA CUMA OLMAZ, NAMAZI KAÇIRIRIZ"

Habertürk'ten Ceylan Sever’in aktardığına göre; Yandaş’ın dosyasında yer alan konuşmalardan biri, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un bulunduğu grup sohbeti oldu. Bu grupta futbolcuların yasa dışı sitelerde 'slot' adı verilen oyunu oynadıkları ve bu anlara dair fotoğraflar paylaştıkları ortaya çıktı.

Çağlar Söyüncü

Konuşmalardan birinde Cenk, gruba Mert Hakan'ın slot oyunu oynarken çektiği bir fotoğrafı attığı, İrfan Can'ın da cevap olarak, "Cuma Cuma olmaz, namazı kaçırırız girersek" dediği anlaşıldı.

Konuşmanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: 1 milyon indirdi

X kişi: … sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.

"İLLA SERDAR ORTAÇ YAPACAKSINIZ"

Başka bir konuşmada İrfan Can Kahveci, sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek, “Gözümün önünden yıldızlar ayıcıklar geçiyor ya. Çok formdayım erken kaldırdınız beni bilader ya” dediği anlaşıldı. Konuşmanın devamında kumar bağımlılığını sık sık dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç’a atıf yaparak, “Hahahah oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa..." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç

"TAKTİĞİ BULDUM"

Başka bir konuşmada Cenk Tosun, gruba bir link atıp, “Bunu izleyin taktiği buldum. Merdiven taktiği her basışta artıyor" diyor. Çağlar Söğüncü, bu mesaja “Seni de çekmiş bu oyun cengooomm cengooom” karşılığını veriyor.

Cenk Tosun

MERT HAKAN VE METEHAN AYNI HÜCREDE

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum, "Turpun büyüğü heybede" başlıklı köşe yazısında, dikkat çeken bir detayı okurlara aktardı. Buna göre; Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, aynı hücrede kalıyor.

Metehan Baltacı

