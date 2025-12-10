Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tüm İtalyan mutfağını resmen bir kültürel simge olarak tanıdı. Bu onay, ülkenin yemek kültürünü ulusal kimliğinin merkezine koyan aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni tarafından coşkuyla karşılandı.

UNESCO'nun Delhi'deki toplantısında yapılan duyuruyla, makarnadan mozzarellaya, pizzaden tiramisuya kadar uzanan İtalyan mutfağı, prestijli "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edildi.

DÜNYADAKİ İLK ÜLKE OLDU

Halihazırda Napoli pizza yapma sanatı ve opera şarkıcılığı dahil olmak üzere listede 21 geleneği bulunan İtalya, bu tescille birlikte, tek bir gelenek veya tarif yerine mutfağının tamamı için tanınan dünyadaki ilk ülke oldu.

MELONİ: GURUR DUYUYORUM

Duyurudan dakikalar sonra Instagram hesabından paylaştığı mesajında Meloni, haberin kendisini gururlandığı belirterek, "Kim olduğumuzu ve kimliğimizi onurlandıran bu tanımayı alan dünyadaki ilk ülkeyiz. Biz İtalyanlar için mutfak, sadece yemek veya tarifler koleksiyonundan daha fazlasıdır. Bundan çok daha fazlası: kültür, gelenek, emek ve zenginliktir” ifadelerini kullandı.

Meloni hükümeti, Ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra UNESCO tanınması için çalışmalara başlamış ve beş ay sonra resmi teklifini sunmuştu. Teklif, geleneksel İtalyan yemekleri, kültürü ve hayat tarzı arasındaki bağları vurgulayarak, mutfağı aileleri ve toplulukları bir araya getiren "şenlikli bir sosyal ritüel" olarak tanımladı.

Tanıtım kampanyası kapsamında Meloni ve diğer hükümet yetkilileri ile ailelerinin Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma Forumu'nda katıldığı açık havada bir pazar yemeği de düzenlenmişti.

UNESCO, yaptığı duyuruda İtalyan mutfağını "mutfak geleneklerinin kültürel ve sosyal bir harmanı" ve "kişinin kendine ve başkalarına özen gösterme, sevgi ifade etme ve kültürel köklerini yeniden keşfetme" yolu olarak nitelendirirken, topluluklara da "tarihlerini paylaşma ve çevrelerindeki dünyayı anlatma" fırsatı sunduğunu ekledi.

Kuruluş ayrıca, "Bu, gıda ile yakınlığı, malzemeye saygıyı ve sofra etrafında paylaşılan anları vurgulayan ortak bir faaliyettir... Her yaştan ve cinsiyetten insan katılır, tarifleri, önerileri ve hikâyeleri paylaşır; büyükanne ve büyükbabalar genellikle geleneksel yemekleri torunlarına aktarır" ifadelerine yer verdi.

