Putin’in sır gibi sakladığı çocukları ilk kez görüntülendi
ABD basını, Vladimir Putin’in yıllardır sır gibi sakladığı iki çocuğuna ait olduğu öne sürülen fotoğraflara ulaştı.
ABD basınına yansıyan karelerde, Putin’in gizli oğulları olduğu öne sürülen 10 yaşındaki Ivan ile 6 yaşındaki Vladimir Jr., anneleri olduğu iddia edilen eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva’nın organize ettiği jimnastik etkinliklerinde görüntülendi.
Putin, çocuklarını suikast riskine karşı toplumdan tamamen izole tutuyor.
İddialara göre Ivan ve Vladimir Jr., Moskova’nın kuzeybatısındaki Valdai’de korunaklı ormanlık bir yerleşkede yaşıyor.
Fotoğraflarda görülen çocukların annesi, Putin’le uzun süredir adı birlikte anılan eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva.
Kabaeva ve çocuklarına dair kayıtlar devlet veri tabanlarından tamamen silinmişti. İddialara göre jimnastik turnuvası katılan çocuklar Spiridonov takma soyadını kullanıyor. Spiridonov ismi de Putin'in baba tarafından dedesi Spiridon Putin’den gelmekte.
‘RUSYA’NIN EN YALNIZ ÇOCUĞU’
Kremlin karşıtı VChK-OGPU kanalı, Ivan’a “Rusya’nın en yalnız çocuğu” dedi.
Ivan takım arkadaşlarıyla podyumda, Vladimir Jr.’ın ise madalya alırken görüntülenmişti.
PUTİN’İN BİLİNEN ÇOCUKLARI
Putin’in eski eşi Lyudmila’dan iki “resmi” kızı bulunuyor.
Maria Vorontsova (40)
Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Tıp eğitimi alan Vorontsova, özellikle genetik hastalıklar, çocuk endokrinolojisi ve büyüme bozuklukları üzerine yürütülen projelerde yer alıyor. Rusya’daki büyük tıbbi araştırma konsorsiyumlarında çalıştığı ve sağlık yatırımlarına yönelik bazı bilimsel programlarda danışmanlık yaptığı biliniyor.
KATERİNA TİKHONOVA (39)
Putin'in diğer kızı Tikhonova akademik çalışmaları ve dans–spor geçmişiyle biliniyor.
Kremlin’in hiçbir zaman doğrulamadığı bir diğer iddiaya göre Putin’in, 22 yaşındaki Elizaveta Rudnova adında bir başka çocuğu daha olduğu uzun süredir gündemde yer alıyor.