ABD basını, Vladimir Putin’in yıllardır sır gibi sakladığı iki çocuğuna ait olduğu öne sürülen fotoğraflara ulaştı.

ABD basınına yansıyan karelerde, Putin’in gizli oğulları olduğu öne sürülen 10 yaşındaki Ivan ile 6 yaşındaki Vladimir Jr., anneleri olduğu iddia edilen eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva’nın organize ettiği jimnastik etkinliklerinde görüntülendi.

Putin, çocuklarını suikast riskine karşı toplumdan tamamen izole tutuyor.

İddialara göre Ivan ve Vladimir Jr., Moskova’nın kuzeybatısındaki Valdai’de korunaklı ormanlık bir yerleşkede yaşıyor.

Fotoğraflarda görülen çocukların annesi, Putin’le uzun süredir adı birlikte anılan eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva.

Kabaeva ve çocuklarına dair kayıtlar devlet veri tabanlarından tamamen silinmişti. İddialara göre jimnastik turnuvası katılan çocuklar Spiridonov takma soyadını kullanıyor. Spiridonov ismi de Putin'in baba tarafından dedesi Spiridon Putin’den gelmekte.