Deniz suyunun soğumasıyla birlikte yılın en verimli dönemine giren balık tezgahları, Aralık ayında hem lezzet hem de besin değeri açısından dikkat çeken seçenekler sunuyor. İşte Aralık ayı balıkları...

Kış ayları, balık açısından yılın en keyifli dönemlerinden biri. Su sıcaklığının düşmesi, balıkların yağlanmasına ve etlerinin daha lezzetli olmasına neden oluyor. Uzmanlara göre tam da bu günler, deniz ürünlerini hem sağlık hem ekonomi açısından değerlendirmek için en ideal zaman.

Bir yandan balık pazarlarında çeşitlilik artarken diğer yandan bazı türlerin tüketimine sınırlama öneriliyor. Peki Aralık ayında hangi balıklar hem taze hem de sofraya en çok yakışan seçenekler? İşte yıl sonunda tezgahlarda dikkat çeken liste…

ARALIK AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Deniz suyunun soğuması, balıkların iç yağ miktarını artırır. Bu da, etin daha dolgun ve besleyici olmasını sağlar. Bu ay tezgahlarda bolca görülen balıklar, tava ve ızgara dışında aynı zamanda fırın, buğulama ve hatta çorbalarda bile güçlü bir lezzet sunar.

Aralık ayının öne çıkan türleri arasında hem güçlü yağ dokusuna sahip olanlar hem de daha hafif, beyaz etli balıklar bulunuyor. Bu çeşitlilik sayesinde hem ekonomik hem de damak zevkine uygun seçim yapmak mümkün. Özellikle mevsim balığı olarak bilinen türler, yılın bu döneminde en sağlıklı içeriklere sahip olur.

ARALIK AYINDA EN LEZZETLİ BALIKLAR

Bu dönemde sofralarda en çok tercih edilen balıklar arasında hamsi, lüfer, palamut, uskumru, istavrit, levrek ve mezgit yer alır. Yağlı türler olan hamsi, palamut ve uskumru soğuk suda besin değerini artırırken levrek ve mezgit gibi beyaz etli balıklar daha hafif seçenekler sunar. Ayrıca tekir, barbun, sardalya ve kefal gibi türler de tazelik açısından değerlendirilebilir.

Aralık ayının öne çıkan balığı çoğunlukla hamsidir. Soğuk suda yağlanan hamsi, özellikle tava, ızgara ve fırın tarifleriyle oldukça lezzetli olur. Balığın küçük, taze ve diri olanları tercih edildiğinde hem tat hem de kıvam açısından çok daha iyi sonuç verir.

