Elazığ’da balıkçıların keşfettiği 60 kiloluk turna balığı görenleri hayrete düşürdü. Ağır balık, iki balıkçı tarafından çam sırığına bağlanarak taşındı.

Elazığ'da Murat Nehri'nde denizde bulunan balık herkesi şaşırttı. Amatör balıkçılar Murat Nehri'nde60 kiloluk dev turna balığın yakaladı.

60 kiloluk dev turna balığını taşıyamayan balıkçılar, balığı çam sırığına bağladıktan sonra omuzlarda taşıdı.

60 kiloluk turna balığı göreni şaşırttı

İKİ KİŞİ ZOR TAŞIDI

At-çek yöntemiyle yakalanan balık, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dev balık çam sırığı ile taşındı

TURNA BALIĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Turna balığı kefalgillerden, vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, hamsi, sardalye, uskumru, kolyoz gibi küçük balıklarla beslenen, bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularında 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır.

Ülkemizde Sakarya Nehri, Küçükçekmece, Sapanca, Manyas, İznik, Apolyont, Akşehir, Eber, Işıklı (Çivril) ve Çapalı göllerinde yaşar.

Haberle İlgili Daha Fazlası