Enfeksiyon vakaları kış aylarında artmaya devam ederken, bağışıklık güçlendiren gıdalarda büyük önem kazandı. Protein, Omega-3, C ve D vitamini olan gıdalar öne çıkarken, haftada 2 gün mutlaka balık tüketilmesi uyarısı yapıldı. İşte enfeksiyonlara karşı güçlendiren gıdalar…

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte solunum yolu enfeksiyonları, grip vakaları artmaya başladı. Uzmanlar bağışıklık kazanılmasında en fayda sağlayan gıdalara dikkat çekerek uyardı. Uzmanlar, özellikle haftada iki kez balık tüketilmesini söyledi.

Bağışıklılığı güçlendiren gıdaları tek tek sıraladı

Yoğurt gibi probiyotikler ile soğan ve sarımsak gibi prebiyotiklerin bağırsak sağlığını desteklediğini belirten Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, tüketilmesi gereken gıdaları 3 gruba ayırarak şöyle sıraladı:

Birincisi proteinler. Yumurta, et, balık, kuru baklagiller; protein kaynaklarımız her öğünde mutlaka tüketilmeli.

İkinci en önemli bağışıklık sistemi kuvvetlendirici Omega-3'ler. Omega-3 yağ asitleri antiinflamatuvar özellik taşıyor. Haftada iki gün mutlaka balık tüketmeliyiz. Mevsim balığına önem vermeliyiz. Balık tüketemeyenler Omega-3 takviyesi alabilir, ceviz, keten tohumu gibi kaynakları da kullanabilirler.

Üçüncüsü C vitamini. Herkesin bildiği bağışıklık sistemi kuvvetlendirici. C vitamini deyince tabii ki aklımıza ilk önce portakal, mandalina gibi narenciyeler geliyor. Günde iki tane portakal, günlük C vitamini ihtiyacımız için yeterli. C vitamini depolanmayan bir vitamin olduğu için kilo kilo portakal, mandalina hastalık döneminde yememize gerek yok. Buna ek aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, maydanoz, kırmızı ve yeşil bibere de C vitamini kaynağı olarak soframızda mutlaka yer vermeliyiz. Haftada en az 2 gün balık tüketin önerisi

2 LİTRE SU UYARISI

Günlük 2-2,5 litre su içilmesini öneren Öten “Kırmızı, mor meyveler antioksidan kapasitesi çok yüksek. Vücudumuzdaki atık serbest radikallerin süpürücü etkisini sağlayabilmesi için antioksidan kapasitesi yüksek koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı mor meyveler tüketmek gerekiyor. Bunlar mutlaka beslenmede olmalı” dedi.

Günde 2,5 litre su tüketilmeli

Çocuklarda protein tüketimine dikkat çeken uzman isim çocukların beslenmelerine yardımcı olarak şu tavsiyelerde bulundu:

Yeşil yapraklı sebzeleri çocuklar çok tüketmekte zorlanabiliyor. Böyle durumlarda smoothie olarak meyve sularının içine karıştırabiliriz.

Böyle durumlarda Her gün mutlaka bir avuç içi büyüklüğünde yeşil yapraklı sebze çocukların tüketmesini öneriyorum. Buna ek çocuk beslenmesinde meyve tüketimi desteklenmeli.

Çocuklar günde 2-3 porsiyon meyveye kadar tüketmeli. Kırmızı et tüketimi ya da balık tüketimi mutlaka olmalı. Çocuklarda hem büyüme gelişmenin yakalanması hem bağışıklık sistemi için protein tüketimi çok önemli. O yüzden yumurta, et, tavuk, balık mutlaka bunlar beslenmede olmalı.

Balık haftada bir hatta iki kere olursa çok daha iyi olur. Balık tüketemeyen, kokusundan hoşlanmayan ya da tüketemeyen çocuklar Omega-3 takviyesi doktor kontrolünde kullanabilir. Buna ek lifli gıdalar, kompleks tahıllar, tam buğday, yulaf, çavdar gibi kompleks tahıllar yine bağışıklık sistemi için çocukların beslenmesinde olması gerekiyor.

