Kış aylarının en sık görülen enfeksiyonları influenza, RSV, adenovirüs, rinovirüs, Covid-19 ve parainfluenza vakaları son zamanlarda arttı. Ateş, öksürük ve burun akıntısı olarak benzer belirtileri gösteren hastalıkların birbiriyle karıştırıldığını söyleyen uzman isim, yapılması gerekenleri açıklayarak uyardı.

Uzm. Dr. Hikmet Akbulut, influenza, RSV, adenovirüs, rinovirüs, Covid-19 ve parainfluenza gibi enfeksiyonların en sık görülen enfeksiyonlar olduğunu belirterek uyardı.

Ateş, öksürük, halsizlik ve burun akıntısı belirtilerinin bu hastalıkların hepsinde görüldüğünü söyleyen Dr. Akbulut, alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.

Sonbahardan itibaren ateş, öksürük ve burun akıntısıyla seyreden hastalıklarda ciddi bir yükseliş olduğunu belirten Dr. Akbulut, kışın kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, yetersiz havalandırma ve güneş ışığının azalması nedeniyle virüslerin çok daha kolay bulaştığını açıkladı.

Viral enfeksiyonlar yayılıyor, hasta sayısı arttı

“TESTLER İLE TANI NETLEŞEBİLİR”

Belirtilerin benzer olması nedeniyle ailelerin hastalık konusunda kafa karışıklığı yaşadığına dikkat çeken uzman isim şunları söyledi:

Kesin tanı koymak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak her virüsün kendine özgü bir dönemi ve bulgusu vardır. Gerekli durumlarda testler ve PCR yöntemleriyle tanı netleşebilir. Gripte ateş ön olanda iken adenovirüste ishal, koksakivirüste el-ayak döküntüleri, RSV’de ise öksürük baskındır. Bu virüslerin çoğunda önlem alınmazsa özellikle yenidoğan bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastaneye yatışa kadar gidebilecek ağır tablolar görülebilir.

Covid-19 vakaları görülmeye devam ediyor

NELER YAPILMALI?

Enfeksiyonlara karşı en etkili yöntemlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Akbulut, yapılması gerekenleri;

Düzenli el yıkama, kapalı alanların sık sık havalandırılması,

Hasta Bireylerin Maske Kullanması,

Dengeli beslenme ve yeterli uyku olarak sıraladı.

Muayene edilmeden kullanılan antibiyotiklerin iyileşmeyi geciktirebildiği uyarısını yapan Akbulut, ilaçların sadece doktor öneri ile alınması gerektiğini açıkladı.

Enfeksiyondan korunmak için en etkili yöntem hijyen

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. A, B ve C tipleri bulunan influenza virüsü solunum yollarının parçası olan burun, boğaz ve akciğerleri enfekte eder. Daha çok mevsimsel olarak ortaya çıkan influenza halk arasında grip olarak bilinen hastalığa neden olan virüstür.

RSV NEDİR?

RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) solunum yollarını saran bir virüstür. Bir enfeksiyon sonrasındaki hastalık belirtileri birçok vakada bir soğuk algınlığını andırır. RSV enfeksiyonları çoğunlukla kış aylarında görülür. Genel olarak bütün çocuklar ikinci yaşın sonuna kadar bu virüsle ilk enfeksiyonu geçirmiş olur.

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüs, solunum yolu, göz ve gastrointestinal sistemde enfeksiyonlara neden olabilen bir virüstür. Genellikle hafif soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlara neden olan adenovirüs, konjonktivit , krup, bronşit veya zatürre gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur.

NOROVİRÜS NEDİR?

Caliciviridae ailesine ait olan norovirüs, mide bulantısı, kusma ve şiddetli ishalle karakterize olup, sindirim sistemi hastalığı olan gastroenteritin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilen bulaşıcı bir RNA virüsüdür. Norovirüs, yetişkin ve çocuk fark etmeksizin herkesin yakalanabileceği bir hastalık türüdür.

PARAİNFLUENZA NEDİR?

Parainfluenza virüsü, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir virüs grubunu ifade eder. İnsan parainfluenza virüsleri (HPIV), farklı solunum yolu enfeksiyonlarına neden olsa da özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olur.

