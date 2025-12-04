Premier Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Old Trafford’da oynanacak. Manchester United ile West Ham United’ı karşı karşıya getirecek mücadele için meraklı bekleyiş başladı. Manchester United-West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak belli oldu!

Manchester United bu sezon iç sahada sergilediği etkili performansı sürdürmek isterken, West Ham United güçlü rakibine karşı deplasmanda puan alarak çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman?

Manchester United-West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig heyecanı başlıyor!

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?



Premier Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşması Old Trafford’da oynanacak. Manchester United-West Ham United maçı Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Manchester United-West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig heyecanı başlıyor!

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Manchester United-West Ham United maçı 4 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak. Premier Lig fikstürüne göre karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

Manchester United-West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig heyecanı başlıyor!

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11



Manchester United: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Diallo, Mbeumo, Mount, Cunha

West Ham United: Aréola, Mavropanos, Júlio, Todibo, Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Walker-Peters, Bowen, Füllkrug, Luis Guilherme

Haberle İlgili Daha Fazlası