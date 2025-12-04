Türkiye Gazetesi
MESKİ su kesinti listesi! 4 Aralık Mersin'de sular ne zaman gelecek?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 4 Aralık Perşembe günü için Mersin genelinde bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım, onarım çalışmaları ya da ani arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Kesintiden etkilenen Mersinliler, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.
Mersin'de bugün su kesintisi yaşanıyor. Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Anamur gibi ilçelerde de etkili oldu.
Kesintilerin nedeni, altyapı yenileme ve kritik hızlı tren projesi kapsamında yürütülen deplase çalışmaları olarak açıklandı.
4 ARALIK MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Erdemli, Anamur, Tarsus, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke'de sular gün içinde gelecektir.
4 ARALIK MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Erdemli - Tırtar
Anamur - Bahçe, Bahçelievler, Güzelyurt, İskele, Yalıevleri
Tarsus - Duatepe, Öğretmenler
Toroslar - Güzelyayla
Erdemli - Merkez
Mezitli - Çevlik
Sİlifke - Gazi, Göksu, Sarıcalar, Sayağzı
Tarsus - Çağbaşı, Karaçerçili, Simithacılı
