Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 4 Aralık Perşembe günü için Mersin genelinde bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım, onarım çalışmaları ya da ani arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Kesintiden etkilenen Mersinliler, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Mersin'de bugün su kesintisi yaşanıyor. Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Anamur gibi ilçelerde de etkili oldu.

Kesintilerin nedeni, altyapı yenileme ve kritik hızlı tren projesi kapsamında yürütülen deplase çalışmaları olarak açıklandı.

MESKİ su kesinti listesi! 4 Aralık Mersinde sular ne zaman gelecek?

Erdemli, Anamur, Tarsus, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke'de sular gün içinde gelecektir.

Erdemli - Tırtar

Anamur - Bahçe, Bahçelievler, Güzelyurt, İskele, Yalıevleri

Tarsus - Duatepe, Öğretmenler

Toroslar - Güzelyayla

Erdemli - Merkez

Mezitli - Çevlik

Sİlifke - Gazi, Göksu, Sarıcalar, Sayağzı

Tarsus - Çağbaşı, Karaçerçili, Simithacılı

