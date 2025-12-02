Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 1 Aralık Pazartesi günü için Mersin'in merkez ve çevre ilçelerinde yaşanacak planlı ya da arıza kaynaklı su kesintilerinin listesini paylaştı. Su kesintisi kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.

Mersin'in birçok farklı ilçesinde planlı bakım veya arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Anamur'dan Tarsus'a, Toroslar'dan Mezitli'ye kadar geniş bir alanda yaşanan kesintiler, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

1 Aralık MESKİ su kesintisi listesini paylaştı! Mersinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Anamur, Toroşlar, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde bugün sabah saatleri itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. MESKİ tarafından yapılan açıklamayla beraber suların gün içinde geleceği belli oldu.

Anamur - Bahçe, Bahçelievler

Toroslar - Güzelyayla

Anamur - Kızılaliler

Tarsus - Camilimanda, Karayayla, Muratlı

Tarsus - Ardıçlı, Boğazpınar, Çamalan B.M, Çukurbağ, Gülek

Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar

Mezitli - Çamlıca, Çankaya

Editör:SEVCAN GİRGİN

