1 Aralık MESKİ su kesintisi listesini paylaştı! Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 1 Aralık Pazartesi günü için Mersin'in merkez ve çevre ilçelerinde yaşanacak planlı ya da arıza kaynaklı su kesintilerinin listesini paylaştı. Su kesintisi kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.
Mersin'in birçok farklı ilçesinde planlı bakım veya arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Anamur'dan Tarsus'a, Toroslar'dan Mezitli'ye kadar geniş bir alanda yaşanan kesintiler, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.
MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
Anamur, Toroşlar, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde bugün sabah saatleri itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. MESKİ tarafından yapılan açıklamayla beraber suların gün içinde geleceği belli oldu.
1 ARALIK MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİNİ PAYLAŞTI
Anamur - Bahçe, Bahçelievler
Toroslar - Güzelyayla
Anamur - Kızılaliler
Tarsus - Camilimanda, Karayayla, Muratlı
Tarsus - Ardıçlı, Boğazpınar, Çamalan B.M, Çukurbağ, Gülek
Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar
Mezitli - Çamlıca, Çankaya
