İZSU (İzmir ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan duyurulara göre, 30 Kasım Pazar günü kent genelinde yaşanan su kesintilerini gündeme getirdi. Yaşanan arızalar ve planlı bakım çalışmaları sebebiyle susuz kalan İzmirliler, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

30 Ağustos 2025 Pazar günü İZSU, su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Planlı bakım ve şebeke arızaları nedeniyle kesilen suyun ne zaman geri döneceği, İzmirlilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

30 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de Bergama, Beydağ, Gaziemir, Karaburun ve Kiraz ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 16.15, 00.00, 16.00, 17.00, 18.00 ve 16.09'da gelecektir.

SON DAKİKA İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İlçe Mahalle / Bölge Kesinti Zamanı Süre Neden Açıklama Bergama Bahçelievler 30.11.2025 • 13:15 – 16:15 ~3 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Bergama Zafer 28.11.2025 • 22:00 – 29.11.2025 • 00:00 ~2 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle Zafer Mahallesi’nde 2 saatlik su kesintisi yaşanılacaktır. Beydağ Aktepe 30.11.2025 • 11:11 – 16:00 ~5 saat Elektrik Arızası GDZ EDAŞ bakım–onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanılabilir. Gaziemir Atıfbey, Beyazevler, Dokuz Eylül, Fatih, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer 30.11.2025 • 15:00 – 17:00 ~2 saat Elektrik Arızası İstasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Karaburun Bozköy 30.11.2025 • 14:00 – 18:00 ~4 saat Pompa Arızası Bozköy Mahallesi’nde elektrik–pompa arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. Kiraz Cumhuriyet, İstiklal, Yeni 30.11.2025 • 16:09 – 01.12.2025 • 16:09 ~24 saat Pompa Arızası Meydana gelen pompa arızası nedeniyle merkez mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

