Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son dakika duyurularıyla beraber, 30 Kasım Pazar günü yaşanacak su kesintisileri belli oldu. Ankaralılar, "Sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta?" sorusuna cevap aranıyor.

Ankara'da yaşayan birçok vatandaş, ASKİ’nin güncel kesinti duyuruları ve sorgulama ekranı üzerinden yaşadıkları bölgedeki çalışmaları anlık olarak erişim sağlayabiliyor. İşte 30 Kasım 2025 tarihli ASKİ planlı su kesintileri..

30 KASIM ARALIK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

30 Kasım 2025 Pazar günü Ankara'nın Beypazarı, Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Keçören'de su kesintisi yaşanıyor.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.11.2025 10:35:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesinde oluşan arıza nedeni İle su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesi Ve Hacıkara mahallesinin Bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.11.2025 10:40:00Tamir Tarihi: 30.11.2025 23:55:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.

Etkilenen Yerler: Kaletepe mahallesi güventepe mahallesi Pamuklar mahallesi güzelyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Kayalar mahallesi Karşıyaka mahallesi bir kısmı Çiğdemtepe mahallesi burç mahallesi barıştepe mahallesi Avcılar mahallesi Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi'nin bir kısmı yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Özevler mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi ve Urankent civarı Demetgül mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.11.2025 12:05:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 15:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.11.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Esentepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Bir Kısmı, Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

Arıza Tarihi: 30.11.2025 13:20:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Öncü Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.11.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 23:55:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Saraycık Mahallesi ve üst kotlar Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 30.11.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cadde ile Ahi Mesut Bulvarı kesişimin de içme suyu hattından Oluşan Arıza Nedeni ile plansız su Kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi Geneli, Ayyıldız Mahallesi ve Topçu Mahallesi Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.11.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 23:00:00

Detay: Mamak İlçesi Akşemsettin mahallesi T48 terfi istasyonunda motor arızasından dolayı yüksek kotlarda basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Suyun üst kotlara erişim saati:03:00

Etkilenen Yerler: Zirvekent Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 30.11.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 30.11.2025 23:55:00

Detay: Sayın abonemiz, Keçiören ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmış ve gelen su doğrudan tüketime yönlendirilmiştir. Bu nedenle ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Basınç düşüklüğü tarih ve saati : 30.11.2025 saat 12-20 Hatların toparlanma tarih ve saati : 30.11.2025 saat 23-55

Etkilenen Yerler: Keçiören Geneli

