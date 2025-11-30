Türkiye Gazetesi
30 Kasım MESKİ su kesintisi! Mersin'de sular ne zaman gelecek?
30 Kasım 2025 Pazar günü Mersin'in birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi akşama kadar devam edecektir. MESKİ su kesintilerinin Aydıncık, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde yaşanacağı belirtildi.
Mersin'de yaşayan vatandaşlar su kesintisi yaşanacak ilçeleri merak etmeye başladı. 30 Kasım 2025 Pazar günü MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı yakından takip ediliyor.
30 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
30 Kasım 2025 Pazar günü Mersin'in Aydıncık, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde sular sırasıyla 12.00, 19.00 ve 12.00'da gelecektir.
MERSİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
30 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ
AYDINCIK - ESKİYÜRÜK
AKDENİZ - ADANALIOĞLU, ADANALIOĞLU LİMONLU, EVCİ, SARIİBRAHİMLİ
GÜLNAR - BÜYÜKECELİ, YANIŞLI
