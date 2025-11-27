Bursa’da BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde farklı ilçelerde planlanan su kesintilerini duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, içmesuyu hatlarında yapılacak bakım, arıza ve kaptaj temizliği çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde sular belirli saatlerde geçici olarak kesilecek.

Bursa genelinde su kesintilerinin hangi bölgeleri ve saatleri etkileyeceği hakkında vatandaşlar, BUSKİ’nin resmi duyurularını takip ediyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi 27 Kasım! Bursada sular ne zaman gelecek?

BUSKİ SU KESİNTİSİ 27 KASIM

GEMLİK

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/11/2025 08:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 25.11.2025 tarihinde saat 08:00 ile 26.11.2025 tarihinde 08:00 saatleri arasında İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle (alt kısmı) ve Sinanbey Mahallesi Metal sanayi bölgesinde 24 saat su kesintisi yapılacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KARACABEY

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 08:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde kaptaj temizliği nedeniyle 27.11.2025 tarihinde Perşembe günü 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER

FETHİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 11:30

Kesim Tarihi: 27/11/2025 10:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B40 Alt Bölgesinde Bulunan, Fethiye Mahallesi Beyaz Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.11.2025 Tarihinde 10:30 ile 11:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 17:30

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi 496 Sokak ve (Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinin Bir Kısmı Etkileniyor) Civarı " ARIZA " Çalışmaları Nedeniyle 27.11.2025 Tarihinde 09:30 ile 17:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

KEMERÇEŞME

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 13:30

Kesim Tarihi: 27/11/2025 10:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4 - D_10 Alt Bölgesinde Bulunan, Kemerçeşme Mahallesi 2. Araç Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.11.2025 Tarihinde 10:30 ile 12:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM

SİTELER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 13:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 10:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, SİTELER Mahallesi A.4 Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 27.11.2025 Tarihinde 10:45 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM

TEFERRÜÇ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 10:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 13:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 10:50

Açıklama: Yıldırım İlçesi G4_C_Geç Alt Bölgesinde Bulunan Teferrüç Mahallesi Aydın Caddesi ve Civarı Arıza Çalışması Nedeniyle 27/11/2025 Tarihinde 10:50 ile 13:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.

YILDIRIM

YUNUSEMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 10:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 12:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 10:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D23 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunusemre Mahallesi Karadut Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.11.2025 Tarihinde 10:40 ile 12:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası