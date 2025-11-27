Kaydet

İstanbul Maltepe'nin Yalı Mahallesi'nde 24 Eylül günü saat 22.25 sıralarında bir iş yerine ait vale kulübesine motosiklet ile yaklaşan iki şüpheli şahıs ateş açtı. Polis ekiplerinin incelemesinde kulübede 3 mermi isabeti ve olay yerinde 4 adet kovan bulundu. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri tespit edildi. Şüphelilerden E.B. 23 Ekim günü Yalova'da yakalanırken, diğer şüpheli T.K. da polis merkezine getirildi. Tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 25 Ekim günü adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası