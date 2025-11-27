Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Perşembe günü yayımlanan bölümünde günün puan durumu, çeyrek altını kazanan gelin araştırılıyor. Fragmanda yer alan Nursima ve kayınvalidesi Hilal gerilimi, Hanife’nin yemeğini yetiştirememesi ve kayınvalideler arasındaki görüş ayrılıkları bölüme damga vururken izleyiciler bugün verilecek iki çeyrek altının sahibini merak ediyor.

Gelinim Mutfakta’nın 27 Kasım Perşembe tarihli bölümü, fragmanda yer alan tartışmalar nedeniyle dikkat çekti. Nursima ve kayınvalidesi Hilal Hanım’ın yarışmadan çekilme ihtimali ile Hanife-Fadime'nin mutfaktaki gerilimi gündeme geldi.

Bir önceki gün olan 26 Kasım Çarşamba bölümünde kayınvalidelerin hatalı puanlamada bulunduğu belirtilmerek tadımlar iptal edilmiş ve çeyrek altın bir sonraki günde devretmişti. Sunucu Aslı Hünel, telafi amacıyla 27 Kasım Perşembe günü iki çeyrek altın verileceğini duyurdu.

Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Perşembe günü yayımlanan yeni bölümünde günün birincisi programın ardından belli olacak.

Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirilecek ve verilen puanlar sonucunda günün birincisi belirlenecek. Programın fragmanında Hanife’nin yemeğini yetiştiremediği anlar ve kayınvalidesi Fadime Hanım’ın tepkisi dikkat çekti. Ayrıca Nursima’nın kayınvalidesi Hilal Hanım’ın “Çekilmek istiyorum” sözleri, bölümde puan tablosunun nasıl şekilleneceği konusunda merak konusu oldu.

MİYASE:

TUĞBA:

HANİFE:

NURSİMA:

GÜNÜN YEMEĞİ TOKAT PIRASA DOLMASI TARİFİ

27 Kasım Perşembe gününde yarışmacılardan Tokat pırasa dolması hazırlamaları istendi. Yöresel bir tarif olan pırasa dolması, ince pırasa yapraklarının iç harçla doldurulup sarılmasıyla hazırlanıyor.

İşte tarifi:

Pırasaları dört parmak uzunluğunda kesin ve tamamen koparmadan ortadan hafifçe yarın. Kaynar suda sadece sarılacak kadar yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. İç zarları ayrılmayanları elinizle ayırın.

İç harç için zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı soteleyin, salçayı ekleyip kavurun. Yıkanmış pirinci, baharatları ve suyu ekleyin. Suyunu çekince ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Her pırasa yaprağına bir tatlı kaşığı harç koyarak sarın. Dilerseniz uçlarını havuçla kapatabilirsiniz. Tencerenin tabanına pırasa parçaları dizin, dolmaları sıkıca yerleştirin. Üste limon dilimleri ekleyebilirsiniz.

Dolmaların üzerine geçmeyecek kadar sıcak su ya da sos dökün, bir tabakla ağırlık yapın. Kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun!

İREM ÖZCAN

