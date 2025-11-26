Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında haftanın üçüncü günü olaylarla devam ediyor. Fragmanlarda 4 gelininde diskalifiye edildiği cümlelerine yer verilirken izleyiciler 26 Kasım puan durumu, birinci isim ve eleme olup olmadığını merak ediyor.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ilerleyen yarışmada bugün yapılan tabaklar, kayınvalideler ve sunucudan aldığı puanlarla değerlendirildi. Çeyrek altını kimin kazandığı ve 26 Kasım puan durumunun açıklanıp açıklanmadığı yarışmanın takipçileri tarafından yakından sorgulanıyor.

26 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 26 Kasım tarihli yeni bölümünde gelinler "Osmanlı Aksaray Soğanlaması" tarifini en güzel şekilde hazırlamak için yarışıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli olacak. 26 Kasım tarihli bölümün fragmanında verilen detaylarda iptal edilen tadımlar ve "4 gelinde diskalifiye edildi" sözleri izleyicilerde şok etkisine neden oldu. Bu nedenle günün birincisi ve eleme olup olmadığı merak edildi. Günün birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

26 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu!

26 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan tablosu, kayınvalidelerin verdiği değerlendirmeler ile netleştiğinde haberimizde yer alacak. Dünün puan durumu şu şekildeydi:

Nursima: 19 puan

Hanife: 17 puan

Tuğba: 14 puan

Miyase: 12 puan

IREM ÖZCAN

