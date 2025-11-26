Milyonlarca kullanıcının her yıl heyecanla beklediği Spotify Wrapped 2025 edisyonu için geri sayım başladı. Müzik severler ise Spotify yıllık özet ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

Spotify Wrapped için geri sayım başladı! Spotify’ın uzun süre yanlış anlaşılan “31 Ekim’de veri bitiyor” algısının aksine, platform dinleme kayıtlarını Kasım ayının ortalarına kadar işlemeye devam ediyor. Bu nedenle Kasım ayında dinlenen şarkılar da yıl özetine dahil olabiliyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman 2025?

SPOTİFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN 2025?



Spotify’ın her yıl büyük ilgi gören Wrapped özelliği için geri sayım sürüyor. Spotify 2025 Wrapped için henüz resmi bir tarih açıklamadı ama geçmiş yıllardaki takvime göre Wrapped 2025’in Kasım ayının son günleri ile Aralık ayının ilk haftası arasında kullanıcılara açılması bekleniyor.

Önceki yıllarda genellikle 29 Kasım - 5 Aralık aralığında yayımlanan Wrapped, bu yıl da aynı dönemde aktif hale gelecek gibi görünüyor. Yıl boyunca dinlenen şarkılar, favori sanatçılar ve en çok vakit geçirilen türler Wrapped ekranı üzerinden paylaşılacak.

2025 SPOTİFY WRAPPED ÇIKTI MI?



Spotify Wrapped 2025 henüz yayınlanmadı. Özetin yakın bir tarihte erişime açılması öngörülüyor. Wrapped hazırlıkları tamamlandığında uygulama içerisinde özel bir kartla kullanıcılara sunulacak.

Wrapped ekranı görünmezse “Ara” bölümüne “2025” yazılarak ilgili sayfaya ulaşmak mümkün olacak.

