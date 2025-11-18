Dünya genelinde sosyal medya ve internet sitelerine erişimde yaşanan kesintiler, sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Yaşanan problemin Cloudflare kaynaklı altyapı problemi olabileceği belirtilirken, sorunun sadece X'te değil Spotify ve YouTube, DownDetector ve Letterboxd gibi sitelerde de yaşandığı dile getirildi.

Bugün öğle saatlerinde Türkiye’deki çok sayıda kullanıcı, X uygulamasına giriş yapmaya çalışırken “Internal server error – Error code 500” uyarısıyla karşılaştı. Sorunun kaynağı üzerine çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CLOUDFLARE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Cloudflare’den yapılan açıklamada bazı müşterileri etkileyen bir sorun tespit edildiği ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada "Müşterilerimiz Cloudflare Kontrol Paneli üzerinden canlı sohbet (İşletme ve Kurumsal) veya acil durum telefon hattı (Kurumsal) aracılığıyla bize ulaşabilirler. "ifadelerine yer verildi. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Cloudflare altyapısını kullanan birçok siteye erişilemiyor.

BİRÇOK SİTEDE ERİŞİM ENGELİ

Bugün yalnızca X’te değil, Spotify, ChatGPT gibi sitelerde de erişim sıkıntıları yaşandı. Kullanıcılar sosyal medyada sayfa açma, görüntüleme ve mesajlaşma gibi işlemlerde aksaklık olduğunu aktardı.

Öte yandan Cloudflare altyapısı kullanan internet sitelerinin tamamında aynı problem görülüyor. İnternet kesintilerini takip eden bir platform olan DownDetector de bu sorundan etkilendi. Hangi internet sitelerinin bu durumdan etkilendiğine dair kapsamlı bilgi sunan bu mecraya da şu anda erişilemiyor.

Film inceleme sitesi Letterboxd’ın da bu sorundan etkilendiği vurgulanıyor. Bununla birlikte Amazon'un bulut bilişim platformu olan Amazon Web Services'e de erişim kesildi.

