Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun vefatı üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk sporunun efsane isminin vefatının 8'inci yıl dönümünde, kabri başında anma töreni düzenledi.

Sadece sporcu olarak değil, Bulgaristan'daki Türklerin gördüğü zulmü dünyaya duyurmasıyla tarihe geçen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata veda etti.

Efsane sporcu için Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen anma törenine federasyon genel sekreteri Mahmut Albayrak, Süleymanoğlu'nun ailesi, çeşitli Balkan dernekleri temsilcileri ve genç sporcular katıldı.

Naim Süleymanoğlu, kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanırken, 46 dünya rekoru kırdı.

"BİZLERE HOŞ BİR SEDA BIRAKTI"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, "Naim Süleymanoğlu tüm dünyaya örnek olmuş, gençlerin örnek aldığı bir insan ve iyi bir sporcuydu. Hani 'Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak' diye deyim vardır ya, Naim Süleymanoğlu da işte bizlere böyle hoş bir seda bırakmıştır. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

1988 Seul Olimpiyatları'nda 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kıran ve "Dünyanın en iyi haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu, 3 Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla Time dergisine kapak oldu.

Albayrak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu adına kurulan 'müze ev' ile ilgili programa gittiği için anma programına katılamadığını söyledi.

GÖKHAN KARATAS

