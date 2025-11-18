Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin üreticisi UAC Genel Müdürü Vadim Badeha, ilk kez bir yabancı müşteriye iki adet Su-57 uçağının teslim edildiğini ve bu uçakların görevlerine başladığını doğruladı. Badeha, alıcı ülkenin adını vermezken, Rus basını bu müşterinin Cezayir olabileceğini öne sürüyor.

Rusya'nın ilk defa 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

"YABANCI MÜŞTERİMİZ İLK İKİ UÇAĞI TESLİM ALDI"

Rusya'nın Su-57 ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu.

SU-57'Yİ ALAN ÜLKE CEZAYİR OLABİLİR

Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor. Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

