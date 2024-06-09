'İlk kez' diyerek duyurdular! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Ukrayna, Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde az sayıda bulunan Su-57 savaş uçağını ilk kez vurduklarını duyurdu.
Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İki liderin de geri adım atmaması nedeniyle bölgelerde birçok can kaybı yaşandı, Ukraynalılar yerinden oldu. Avrupa'nın büyük desteğini alan Ukrayna ise direnişini ve saldırılarını sürdürüyor.
Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi.
'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDULAR
Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.
Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı