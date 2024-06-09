'İlk kez' diyerek duyurdular! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi. 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDULAR Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi. Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi. İlgili Haberler F-35 mi, Su-57 mi? Kıdemli pilot karşılaştırdı: Hiç şansı yok Dünya devlerinin 5. nesil savaş uçakları balon mu? F-35, SU-57, J-20 çıkmaza girdi! Uzmanlar nedenini açıkladı

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İki liderin de geri adım atmaması nedeniyle bölgelerde birçok can kaybı yaşandı, Ukraynalılar yerinden oldu. Avrupa'nın büyük desteğini alan Ukrayna ise direnişini ve saldırılarını sürdürüyor.