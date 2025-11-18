Moskova’nın Suriye sahasına yeniden dönmeye hazırlandığı iddiaları bölgedeki dengeleri bir kez daha hareketlendirdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Moskova’nın Suriye’nin güneyinde Rus askeri polislerinin yeniden konuşlandırılarak bölgede devriye görevi yapmaları yönünde teklif sunduğunu bildirdi.

İsrail’in resmi kanalı KAN, Moskova’nın Güney Suriye’ye yeniden asker konuşlandırarak bölgede tampon görev üstlenmek istediğini duyurdu. Şam yönetimi teklifi masada tutuyor.

RUSYA, GÜNEY SURİYE İÇİN SAHAYA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN, Rusya’nın Suriye’nin güneyine askeri polislerini yeniden konuşlandırma teklifini Şam’a ilettiğini aktardı.

Teklif, bölgede İsrail güçleri ile Suriye ordusu arasında fiili bir tampon hat oluşturulması anlamına geliyor.

KAN’ın aktardığı bilgilere göre Rus askeri polisleri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden önce Güney Suriye’de konuşluydu.

Moskova’nın son aylarda Şam’a eski devriyelerin yeniden başlatılması yönünde resmi girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

"SIRA DIŞI ZİYARET"

Suriye yönetimine yakın bir kaynak, Rus askeri heyetinin kısa süre önce gerçekleştirdiği dikkat çekici ziyareti doğruladı. Kaynak, bu temasın Moskova’nın güneyde yeniden devriye önerisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, Şam’ın teklifi değerlendirdiğini ancak henüz bir cevap vermediğini aktardı.

RUS VARLIĞI MASADA: GÜVENLİK ANLAŞMASINA DAHİL EDİLEBİLİR

KAN’ın görüştüğü diğer bir Suriye kaynağı, "Suriye’nin güneyindeki Rus varlığının, İsrail ile Suriye arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasına dahil edilmesinin imkansız olmadığına" işaret etti.

NETANYAHU–PUTİN TEMASI: TEL AVİV GEÇMİŞTE KARŞI ÇIKMADI

KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü aktardı.

Haberde, Tel Aviv’in geçmişte Suriye’deki Rus varlığına karşı çıkmadığı bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL–SURİYE GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

KAN’ın Suriye dosyasına ilişkin bir başka haberinde, İsrail ile Suriye arasında yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerinin çıkmaza girdiği ifade edildi.

İsrailli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Şam yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail güçlerinin ele geçirdiği tüm bölgelerden çekilme taleplerini kabul etmedi. Çekilmenin sadece bazı noktalar için mümkün olabileceğini aktaran Şam, bunu "kapsamlı bir barış anlaşması" şartına bağladı.

Haberde, böyle bir barış anlaşmasının şu anda ufukta görünmediği belirtildi. İsrail’in saldırgan politikaları ve Gazze’deki tablo, bölgesel güvenlik denklemindeki gerilimi daha da artırmış durumda.

