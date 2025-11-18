Türk spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da büyüdüğü ev müzeye dönüştürüldü.

"CEP HERKÜLÜ'NÜN EVİ HAFIZA MEKANI OLDU

Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesindeki müzenin açılışı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılacak. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cep Herkülü’nün evi, TİKA’nın titiz çalışmasıyla bir hafıza mekânına dönüştü.

Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu’nun hatırasını yaşatacağına hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Müzenin alt katında Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları ve köy hayatına dair unsurlar yer alıyor. Üst kattaki iki ayrı odada ise milli sporcunun madalyaları, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabıları, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı bulunuyor.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında “Dünyada Yılın Haltercisi” seçilen Süleymanoğlu, 1986 yılında Türkiye’ye iltica ederek Türk vatandaşlığına geçti ve 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. Kariyeri rekorlarla dolu olan Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017’de İstanbul’da vefat etti.

