İmamoğlu sadece Boğaz’daki ikiz villayı değil Bodrum Ortakent Mahallesi’ndeki bir villayı da üçte bir fiyatına katakulli ile üstüne almış.

HABER MERKEZİ - İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, rüşvet paralarının nasıl aklandığını ortaya koydu. Gayrimenkul satışı üzerinden paranın sisteme sokulduğunu örnekleriyle anlatan savcılık, İmamoğlu’nun bunu meslek hâline getirdiğini ifade etti. Bu satışlardan biri Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Ekrem İmamoğlu

SAMANLIK SEYRAN OLDU

Olay şöyle gelişti: Hans Bernhard Peters isimli Alman vatandaşının Ortakent Mahallesi’nde 3 bin 650 metrekarelik arazisinde bir villası bulunuyordu. Villayı emlakçı İrfan Mutlu aracılığıyla sattı. Alman vatandaşı, evin yakınlarında 6.828 metrekarelik bir tarlayı satın almak istedi. Ancak kanunlar yabancıların toprak almasına müsaade etmiyordu. İkili “LPF İnşaat” ismiyle bir şirket kurdu. Şirketin yüzde 51’i Türk vatandaşının oldu. Araziye çiftlik evi ve samanlık yapıldı. Belediye, bağ evi görerek yapıya ruhsat verdi. Ortaklar evi ve samanlığı lüks bir villaya çevirdi. Ortağının yüzde 51’lik payını da satın alan Alman Hans, 2023 yılında villayı ve araziyi satmak istedi. İnternette 1,6 milyon avroya ilana çıkıldı.

Tuncay Yılmaz

ÜÇTE BİR FİYATINA

İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü Tuncay Yılmaz alıcı çıktı. Araziyi görmek için İmamoğlu’nun aile dostu Alptekin Polat’ı yönlendirdi. Polat, villayı beğendiğini söyledi. Tuncay Yılmaz avukatıyla birlikte Bodrum’a geldi. Taraflar 1 milyon 523 bin avroya el sıkıştı. Villa, LPF inşaat isimli şirketinden Ekrem İmamoğlu’nun şahsi şirketi SSB Gayrimenkul’e devredildi. Satış bedeli resmiyette üçte bir fiyatına, 10 milyon lira gösterildi. Para, Hans Bernhard Peters’in hesabına geçti. Tuncay Yılmaz elden de 1 milyon 30 bin avro (19 milyon 500 bin lira) ödeme yaptı. Paraları siyah valizler içinde getirdi. Para sayma sırasında çekilen görüntüler de dosyaya girdi. Satışa aracılık eden İrfan Mutlu, bedelin düşük gösterilmesi sebebinin, vergiden kaçmak gayriresmî elde edilen paraları aklamak olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu arada Alptekin Polat’ın Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Bodrum Yahşi Kargı Mahallesi’nde 150 metrekarelik dubleks villayı Dilek İmamoğlu’na sattığı da kayıtlarda yer aldı.

ÇİFTE VİLLALAR GİBİ

Ekrem İmamoğlu’nun, Nuhoğlu İnşaat’a ait 480 milyon liralık iki villayı yok pahasına üzerine geçirmesi de günlerce konuşulmuştu. İBB’den büyük ihaleler alan Ali Nuhoğlu, 2021’de Güllüce Tarımcılık şirketini kurdu. 31 milyon liraya şirket üzerine aldığı iki villayı İmamoğlu İnşaat’a resmiyette 15 milyon liraya devretti. Ancak işlemin bedelsiz gerçekleştiği MASAK raporlarına yansıdı. Katakulli, basına sızınca formaliteden sözleşme yapıldı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden Ali Nuhoğlu, İSKİ’den 500 milyona yakın alacağını tahsil etmek için İmamoğlu’na evet demek mecburiyetinde kaldığını söyledi. İddianamede suçtan elde edilen gelirin, taşınmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduğu belirtildi.

MESLEK HÂLİNE GETİRMİŞ

Bodrum’daki satışta da Güllüce Tarım örneğindeki gibi işlem yapıldığını vurgulayan savcılık, iddianamesinde İmamoğlu’nun kamu kaynaklarından elde ettiği suç gelirlerinin gayrimenkul yatırımları üzerinden aklama mekanizmasına dönüştüğüne işaret etti. İddianamede “Örgüt lideri İmamoğlu’nun bu suçu meslek hâline getirdiği anlaşılmaktadır” denildi.

SEZER DOGRU

