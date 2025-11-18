MEB’in son bir yıllık haber ve sosyal medya taramasına göre akran zorbalığının yüzde 70’i okul dışı çevrelerde yaşanıyor ve vakaların çoğunu fiziksel zorbalık oluşturuyor.

Son dönemde özellikle sosyal medyada akran zorbalığına ilişkin içeriklerin sayısında belirgin bir artış gözlenirken, zorbalığın daha çok okul dışı çevrelerde meydana geldiği tespit edildi.

MEB, kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla akran zorbalığına dair son bir yıla ait bütün haber ve sosyal medya içerikleri sistematik bir şekilde inceledi.

Araştırmaya göre, akran zorbalığının yüzde 70’i okul dışı çevrelerde meydana geliyor. Yapılan analizde, bunun yalnızca okullarla sınırlı olmadığına, toplumsal hayatın farklı alanlarında da meydana gelebildiğine dikkat çekildi.

Akran zorbalığı sınıftan çıktı! Vakaların yüzde 70i toplumsal hayatta

YÜZDE 67’Sİ FİZİKSEL ZORBALIK

Araştırmaya konu edilen haberler zorbalık türlerine göre analiz edildi.

Akran zorbalığı ilişkisel ve fiziksel zorbalık olarak iki başlıkta ele alındı. Elde edilen veriler sonucunda, akran zorbalıklarının yüzde 67’sinin fiziksel olduğu, yüzde 13’ünün ise ilişkisel olduğu ortaya çıktı.

Bunun dışında kalan yüzde 20’lık kısmın ise sözel ve siber zorbalıkla sonuçlandığı kaydedildi. İlişkisel zorbalık, bireyin sosyal ilişkilerini, grup içindeki konumunu veya sosyal itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı ve dolaylı saldırganlık biçimi. Mağdurun sosyal çevreden dışlanması, arkadaşlık ilişkilerinin manipüle edilmesi ya da bireyin grup içerisindeki aidiyet duygusunun zayıflatılması temel hedefi oluşturuyor. Fiziksel zorbalık ise, bir bireye fiziksel zarar verme, bedensel güç kullanma veya tehdit yoluyla korku oluşturma amacı taşıyan doğrudan saldırganlık davranışlarını ifade ediyor.

MEB, ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR

MEB, akran zorbalığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl yayımlanan “Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi” ile şiddeti önleyici ilke ve yöntemler belirlendi. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

Ayrıca gelişimsel önleyici ve iyileştirici, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütülüyor. Öte yandan lise öğrencileri arasında yapılan araştırmada dijital zorbalık öne çıkarken, özel bilgi ve fotoğrafların paylaşılması yüzde 92,3 ile en yüksek şiddet algısı olarak belirlenmişti.

ESMA ALTIN

Haberle İlgili Daha Fazlası