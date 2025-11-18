Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elde ettiği stratejik kazanımlardan rahatsız olan İsrailli yetkililer, Ankara’yı hedef almaya devam ediyor.

İsrailli üst düzey yetkililer, Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz’deki güçlenen pozisyonunun Tel Aviv’de yol açtığı endişeyi gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’yi “en ciddi tehdit” olarak nitelendirdi. Tel Aviv’in Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinden ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade eden İsrailli Bakan, Ankara’ya karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ittifak kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Suriye’ye verdiği askerî desteğin İsrail’de kaygıya yol açtığını ifade eden Chikli, Şam hükûmetine bağlı yeni bir ordu kurulması sürecinin Tel Aviv’in çıkarlarını tehdit ettiğini öne sürdü. Türkiye’ye karşı diplomatik mücadele çağrısında bulunan bakan Chikli, dış politikada Türkiye’ye karşı müttefikler bulmaları gerektiğini belirtirken, bu kapsamda GKRY ve Yunanistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Dış ilişkilerde Türkiye’yi yalnızlaştırmak için her şeyi yapmalıyız” diyen Chikli, ABD’nin “Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda ikna edilmesi gerektiğini” iddia etti.

Bu arada İsrail’in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter ise Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin stratejik konumunun önemini kabul etti. Ankara ile ilişkilerde gerginliğin bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Leiter, Tel Aviv yönetiminin Ankara’ya F-35 tedarik edilmesini önlemeye çalıştığını itiraf etti. Suudi Arabistan’a yapılması planlanan F-35 satışına aynı tepkiyi göstermediklerini söyleyen Leiter, bu satışın İsrail’in bölgesel üstünlüğünü zedelemeyeceği görüşünü paylaştı.

Türkiye’nin kendileri için bir rakip olduğunu vurgulayan İsrailli bakan, amaçlarının Gazze ve Suriye’de Türk askeri bulunmasını önlemek olduğunu söyledi. Leiter, bu konuda ABD ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını dile getirirken “Görüş ayrılıklarımız krize yol açmadı. Şu anda aramızda herhangi bir anlaşmazlık noktası yok. Diplomasi bu yüzden var. Tavrımızı açıklıyoruz, müttefikimizin tavrını takdir ediyoruz ve pratik bir ilişki geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SEZER DOGRU

