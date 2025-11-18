Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Alevler bitişikteki binaya sıçrarken, yangının çıktığı evde bir kişinin cesedi bulundu.

Alacahırka Mahallesi’nde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki yapıya da sıçradı, ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

MUTFAKTA CESET BULUNDU

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin detaylı şekilde yürüttüğü arama çalışmalarında, evin mutfağında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İlk değerlendirmelere göre, yalnız yaşayan Kazım Kaya’ya ait olduğu düşünülen ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

Bursa'da yangın faciası! Mutfakta ceset bulundu

Yangının, Meşe Sokak’taki iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı, itfaiye araçlarının sokağa girememesi nedeniyle alevlerin yan binaya da yayılmak zorunda kaldığı belirtildi. Bölgedeki yangın musluklarından çekilen su hatlarıyla alevler kontrol altına alınırken, evde yaşayan Kazım Kaya’ya ulaşılamaması üzerine ekipler binada kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmişti.

SEVDA KILIÇ

