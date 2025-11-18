Son depremler listesinde Ege'deki sarsıntılar dikkat çekti. Dün akşam meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin artçıları gece boyu sürdü. AFAD internet sitesi üzerinden detayları açıkladı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir Sındırgı'daki artçılar aralıksız sürerken Ege'de dün akşam 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi’nde saat 00.04’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkezi Ege Denizi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede artçılar devam etti. AFAD son depremler listesinde yer aldı.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Dün akşamki depremin ardından gece yarısı meydana gelen artçıların büyüklüğü 3,6'yı buldu. Derinlikleri ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1990579197807350266

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

