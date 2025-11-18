Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’ye getirildi, bugün defnedilecek
Hırvatistan’da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Orman Genel Müdürlüğü pilotu Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’ye getirildi.
13 Kasım Perşembe günü Rijeka Havalimanı’ndan havalanan AT-802 model yangın söndürme uçağı, Senj kenti yakınlarında düşmüş ve pilot Hasan Bahar şehit olmuştu.
ŞEHİDİN NAAŞI GETİRİLDİ
Şehidin cenazesi, Sağlık Bakanlığı’na ait özel bir uçakla gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaştırıldı.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Pilot Hasan Bahar için 18 Kasım Salı günü (bugün) Avcılar Merkez Ulu Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Şehit pilot, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.
