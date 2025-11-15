Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun ailesine büyük saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizden Ahmet Yasir Kuyucu'nun taziyesi devam ederken, aynı mahallede tepki çeken anlar yaşandı. Cenaze evinin yakınında yapılan düğün tepkilerin hedefi olurken, şikayet üzerine polis ekipleri düğünü sonlandırdı.
- Şehit ailesi yakınında yapılan düğünün yüksek sesli müziği ve kutlamalar taziye sürecini gölgede bıraktı.
- Mahalle sakinleri ve şehit yakınları düğünün yapılmasına karşı tepki gösterdi.
- Olayın sosyal medyada da tepkilere yol vermesi üzerine polisin müdahalesi ile düğün sonlandırıldı.
- Yetkililer, mahallede huzurun sağlanması ve şehit ailesine saygısızlık yapılmaması amacıyla düğünün sonlandırıldığını belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için Konya'da bulunan ailesinin evinde taziyeler kabul ediliyor.
Şehit ailesinin acısı henüz çok tazeyken aynı mahallede düğün yapılması, hem mahalle sakinlerinin hem de şehit yakınlarının tepkisine neden oldu. Yüksek sesle müzik çalınması ve kutlama yapılması şehit ailesini de üzdü.
"HİÇ Mİ SAYGINIZ YOK?"
Şehit ailesinin yakınında düğün yapılması sosyal medyada da tepkilerin hedefi olurken, "Hiç mi saygınız yok?" gibi yorumlar yapıldı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Öte yandan şikayet üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri düğünü sonlandırdı. Yetkililer, mahallede huzurun sağlanması ve şehit ailesine saygısızlık yapılmaması için düğünün sonlandırıldığını belirtirken, müdahale sonrası mahallede taziye süreci sakin şekilde devam etti.