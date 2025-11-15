Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizden Ahmet Yasir Kuyucu'nun taziyesi devam ederken, aynı mahallede tepki çeken anlar yaşandı. Cenaze evinin yakınında yapılan düğün tepkilerin hedefi olurken, şikayet üzerine polis ekipleri düğünü sonlandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için Konya'da bulunan ailesinin evinde taziyeler kabul ediliyor.

Şehit ailesinin acısı henüz çok tazeyken aynı mahallede düğün yapılması, hem mahalle sakinlerinin hem de şehit yakınlarının tepkisine neden oldu. Yüksek sesle müzik çalınması ve kutlama yapılması şehit ailesini de üzdü.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun ailesine büyük saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı

"HİÇ Mİ SAYGINIZ YOK?"

Şehit ailesinin yakınında düğün yapılması sosyal medyada da tepkilerin hedefi olurken, "Hiç mi saygınız yok?" gibi yorumlar yapıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan şikayet üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri düğünü sonlandırdı. Yetkililer, mahallede huzurun sağlanması ve şehit ailesine saygısızlık yapılmaması için düğünün sonlandırıldığını belirtirken, müdahale sonrası mahallede taziye süreci sakin şekilde devam etti.

MAHMUT EKİNCİ

