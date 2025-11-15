Kızılcık Şerbeti’nin yeni karakteri Emir, diziye hızlı bir giriş yaparken sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. Emir’e hayat veren oyuncu Yalçın Hafızoğlu’nun kariyeri, yaşı ve yer aldığı diziler araştırma konusu oldu.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin 113. bölümünde kadroya katılan Emir karakteri kısa sürede dikkat çekti. Emir'i canlandıran Yalçın Hafızoğlu’nun kim olduğu, hangi dizilerde rol aldığı ve kariyerine nasıl başladığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ EMİR KİM, GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti’nde Emir karakterine hayat veren oyuncu Yalçın Hafızoğlu dizinin kadrosuna 113. bölümde dahil oldu. Emir, sakin ve dengeli duruşuyla dizide gösterilirken Çimen karakteriyle ilişkisi konuşuluyor.

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

Yalçın Hafızoğlu, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Samsunlu, annesi ise Üsküp-Makedonya göçmeni olan oyuncu, eğitim hayatına Özel Kalamış Okulları’nda başladı. Ortaokul ve lise yıllarını Göztepe’de tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. Şu anda ise Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro Yüksek Lisansı yaparak akademik anlamda da sanat eğitimini sürdürüyor.

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hafızoğlu, 2014-2016 yılları arasında farklı eğitmenlerden profesyonel oyunculuk dersleri aldı. Hem eğitim hem de müzik geçmişi sayesinde sahne hakimiyeti güçlü olan oyuncu, Türkiye’nin çeşitli dizi ve film projelerinde rol alarak kariyerini genişletti.

YALÇIN HAFIZOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Kiralık Aşk - 2016

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2016-2021

Gülümse Kaderine - 2022

Yalnız Kurt - 2022

Yüz Yıllık Mucize - 2023

Kör Nokta - 2024

Zembilli - 2025

Kızılcık Şerbeti - 2025

