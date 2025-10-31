Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi

Reytingleriyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, son dönemde senaryosundaki değişikliklerle gündeme geliyor. Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizide birçok karakter diziden çıkacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KİMLER DİZİDEN AYRILACAK, HANGİ KARAKTERLER ÇIKACAK?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe ayrılık haberleri geldi. Diziye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre dört önemli karakter hikayeye veda edecek. Doğa, Mustafa, Işıl ve Firaz karakterleri Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nde Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak’ın diziye veda edeceği iddia edildi. Senaryoda yapılan düzenlemeler doğrultusunda karakterin hikayesinin tamamlanacağı belirtiliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrol karakterlerinden Doğa Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Sıla Türkoğlu, yapımcı Faruk Turgut ile yaptığı görüşmede kendi isteğiyle diziden ayrılma kararı aldı. Oyuncunun 113. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Firaz karakteri, dizinin yeni bölümlerinde ekranlara veda edecek. Rolüyle dikkat çeken Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, senaryoda yapılan değişiklikler sonrası projeden ayrılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ece İrtem’in canlandırdığı Işıl karakteri de Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan isimler arasında. Işıl’ın geçmişte sakladığı sırların açığa çıkmasının ardından diziye veda edeceği belirtiliyor.