Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi
Kızılcık Şerbeti, Dizi, Show TV, Ayrılık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna beklenmedik ayrılık haberleriyle damga vurdu. Ekranlarda dördüncü sezonuyla yer alan dizide hem ana karakterler hem de yan hikayeleri sürükleyen isimler birer birer ayrılıyor.

Reytingleriyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, son dönemde senaryosundaki değişikliklerle gündeme geliyor. Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizide birçok karakter diziden çıkacak.

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ KİMLER DİZİDEN AYRILACAK, HANGİ KARAKTERLER ÇIKACAK?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe ayrılık haberleri geldi. Diziye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre dört önemli karakter hikayeye veda edecek. Doğa, Mustafa, Işıl ve Firaz karakterleri Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nde Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak’ın diziye veda edeceği iddia edildi. Senaryoda yapılan düzenlemeler doğrultusunda karakterin hikayesinin tamamlanacağı belirtiliyor. 

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi - 3. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrol karakterlerinden Doğa Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Sıla Türkoğlu, yapımcı Faruk Turgut ile yaptığı görüşmede kendi isteğiyle diziden ayrılma kararı aldı. Oyuncunun 113. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor. 

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi - 4. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Firaz karakteri, dizinin yeni bölümlerinde ekranlara veda edecek. Rolüyle dikkat çeken Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, senaryoda yapılan değişiklikler sonrası projeden ayrılıyor. 

Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılacak, hangi karakterler çıkacak? Mustafa karakterinin veda edeceği iddia edildi - 5. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ece İrtem’in canlandırdığı Işıl karakteri de Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan isimler arasında. Işıl’ın geçmişte sakladığı sırların açığa çıkmasının ardından diziye veda edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Facebook, Instagram, WhatsApp MetaAI nasıl silinir, kapatılır?Forbes 2025'in en çok kazanan 'ölü' ünlülerini açıkladı: Michael Jackson’dan Elvis’e servet yağmuru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Facebook, Instagram, WhatsApp MetaAI nasıl silinir, kapatılır? - HaberlerFacebook, Instagram, WhatsApp MetaAI nasıl silinir, kapatılır?31 Ekim Cuma günü dizileri! Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? - Haberler31 Ekim Cuma günü dizileri! Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta?Kızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrıldı mı, neden? Sıla Türkoğlu'nun vedası gündemde! - HaberlerKızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrıldı mı, neden? Sıla Türkoğlu'nun vedası gündemde!Taşacak Bu Deniz Furtuna ve Koçari köyü nerede, gerçekte var mı? - HaberlerTaşacak Bu Deniz Furtuna ve Koçari köyü nerede, gerçekte var mı?Al Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerAl Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!TOKİ 500 bin konut İstanbul'da nerede yapılacak? İllere göre dağılım netleşti - HaberlerTOKİ 500 bin konut İstanbul'da nerede yapılacak? İllere göre dağılım netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...