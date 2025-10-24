Kızılcık Şerbeti Çimen diziden ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti 110. bölüm fragmanı merak uyandırdı!

Kızılcık Şerbeti Çimen diziden ayrılacak mı izleyenlerin gündemine bomba gibi düştü. 110. bölüm fragmanında yer alan sahneler diziye yeniden dahil olan Çimen karakterinin tekrar ayrılacağı düşüncelerini doğurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Dizinin son fragmanında Çimen’in göğsünde bir kitle fark ettiğini söylemesi ve doktora gitmesi, sosyal medyada “Çimen kanser mi oluyor?”, “Diziden ayrılacak mı?” yorumlarını gündeme taşıdı. Dizinin yapımcıları ve senaristleri tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak. 110. bölümde Çimen’in sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Kıvılcım ve Ömer’in ilişkilerinde yaşanan yeni çatışmalar da izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 110. BÖLÜM NEREDE İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti’nin 110. bölümü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümü televizyon yayınından kaçıranlar ise diziyi Show TV’nin resmi internet sitesi ve Show TV YouTube kanalı üzerinden izleyebilir.