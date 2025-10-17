Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu?

Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu soruları gündemde yerini aldı. Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Doğa karakterinin trafik kazası geçirdiği sahne merak uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu soruları cevap bekliyor. Dizinin son fragmanında, Doğa ile Fatih arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik büyüyor. Fatih’le sert bir tartışma yaşayan Doğa, evi terk ederek arabasına biniyor. Yolda kaza geçiren Doğa'nın kaza sonrası araçta hareketsiz kalması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA ÖLECEK Mİ?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanıyla gündeme damga vurdu. Fragmanda Doğa karakterinin, Fatih ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından arabasına binip evden ayrıldığı ve sonrasında büyük bir trafik kazası geçirdiği sahne herkesi şaşkına çevirdi. 

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? - 2. Resim

Doğa karakterinin hayatını kaybedip kaybetmeyeceğine dair yapımcı ya da senaryo ekibinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bazı izleyiciler, fragmanda yer alan sahnelerin bir rüya olabileceği de gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş da sosyal medya paylaşımında “Bakalım ayrılacak mı, yoksa yanılsama mı?” ifadelerini kullanarak sahnenin gerçek olmayabileceğine dikkat çekti. Dizinin senaristlerinin izleyiciyi ters köşe yapabileceği yönündeki beklentiler ise arttı.

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? - 3. Resim

SILA TÜRKOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun projeden ayrılıp ayrılmayacağı iddiaları, son bölüm fragmanının yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Fragmanda yer alan trafik kazası sahnesi, oyuncunun diziden ayrılacağına dair söylentileri güçlendirdi.

Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? - 4. Resim

Yapım şirketi GOLD Yapım’dan ve Sıla Türkoğlu’ndan iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı. 

109. bölüm yayınlandığında hem Doğa karakterinin akıbeti hem de Sıla Türkoğlu’nun projedeki geleceğini net olarak öğrenebilecek. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 

Hepsi yakalandı! Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
