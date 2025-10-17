Bugün yağmur var mı? 17 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Hava Durumu

Bugün yağmur var mı merak eden vatandaşlar MGM verilerini sorgulamaya başladı. Meteoroloji’nin bölgesel değerlendirmelerine göre Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde Sinop ve Giresun çevrelerinde bugün sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, iç kesimlerde sis ve pus beklentisi de mevcut.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Ülkenin Kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevreleri ise yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor. Kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 21, en düşük 15 derece civarında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri yağmurun etkili olması, hafta başında ise bulutlu havanın devam etmesi tahmin ediliyor.

Bugün (Cuma): Parçalı bulutlu - 21°C / 15°C

Yarın (Cumartesi): Yağmurlu - 19°C / 14°C

19 Ekim Pazar: Yağmurlu - 18°C / 15°C

20 Ekim Pazartesi: Sağanak yağmur - 18°C / 13°C

21 Ekim Salı: Bulutlu - 20°C / 14°C

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak, gece saatlerinde ise 7 dereceye kadar düşecek. Hafta sonuna doğru bulutlanma artarken, Pazar gününden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü de yağmurlu hava etkisini sürdürecek.

Bugün (Cuma): Az bulutlu - 20°C / 7°C

Yarın (Cumartesi): Bulutlu - 21°C / 7°C

19 Ekim Pazar: Bulutlu - 18°C / 10°C

20 Ekim Pazartesi: Sağanak yağmur - 13°C / 10°C

21 Ekim Salı: Sağanak yağmur - 15°C / 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir’de bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Gün içinde sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek. Yarın itibarıyla şehir genelinde hafif yağmur görülecek. Hafta sonu aralıklı yağışların etkili olması, Pazar ve Pazartesi günleri ise sağanak yağmurun beklenmesi öngörülüyor.

Bugün (Cuma): Az bulutlu - 25°C / 13°C

Yarın (Cumartesi): Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli - 25°C / 15°C

19 Ekim Pazar: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli - 22°C / 16°C

20 Ekim Pazartesi: Sağanak yağmur - 23°C / 15°C

21 Ekim Salı: Sağanak yağmur - 23°C / 15°C