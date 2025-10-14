Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı şehir merkezlerine iniyor!

Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı şehir merkezlerine iniyor!

- Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftadaki hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek. Bu hafta Marmara ve Karadeniz bölgeleri 5-6 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde olacak. Hafta boyunca İstanbul'da aralıklarla yağış görülecek, Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. İlerleyen günlerde kar yağışlarının daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine ineceği bildirildi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) çevrildi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı şehir merkezlerine iniyor! - 1. Resim

SICAKLIKLAR, MEVSİM NORMALLERİNİN 1 İLA 2 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

İLERLEYEN GÜNLERDE KAR YAĞIŞLARI ŞEHİR MERKEZLERİNE ULAŞACAK

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı şehir merkezlerine iniyor! - 2. Resim

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

