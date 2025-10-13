Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ne yağmur ne kesinti çare oldu! Bursa'da barajlar için bir kötü haber de Meteoroloji'den

Ne yağmur ne kesinti çare oldu! Bursa'da barajlar için bir kötü haber de Meteoroloji'den

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında kötü haber gelmeye devam ediyor. Doluluk oranı 15 günde yüzde 2,33’ten yüzde 0,49’a gerileyen barajlarda yağış ve su kesintilerine rağmen seviye düşmeye devam ediyor. Öte yandan kentte 19 Ekim'e kadar yağış beklenmiyor.

Bursa'nın içme suyu alarm veriyor. Kentin ana su kaynakları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Toplamda 185 milyon metreküp kapasiteli bu iki barajın ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor; yağışlara ve su kesintilerine rağmen kritik seviyelere geriledi.

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

SIFIRA YAKLAŞTI!

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 13 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

Ne yağmur ne kesinti çare oldu! Bursa'da barajlar için bir kötü haberde Meteoroloji'den - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN GELEN HABER DE KÖTÜ... 

Bu arada geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.

 

