Ne yağmur ne kesinti çare oldu! Bursa'da barajlar için bir kötü haber de Meteoroloji'den

Bursa'nın içme suyu alarm veriyor. Kentin ana su kaynakları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Toplamda 185 milyon metreküp kapasiteli bu iki barajın ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor; yağışlara ve su kesintilerine rağmen kritik seviyelere geriledi.

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

SIFIRA YAKLAŞTI!

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 13 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ'DEN GELEN HABER DE KÖTÜ...

Bu arada geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.