Sosyal medyada cezaevi menüsü tartışması! Fırında tavuk baget, çiğ köfte...

Sosyal medyada cezaevi menüsü tartışması! Fırında tavuk baget, çiğ köfte...
Silivri Cezaevi’nde mahkumlara sunulan yemekler, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar "otel menüsünü artamadı" derken bazıları da yemeklerin isimlerinin kulağa hoş geldiğini belirterek "İsimleri kadar lezzetli değiller" dedi. Menüde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, fırında tavuk, çiğ köfte ve baklava gibi ürünler yer aldı.

Silivri Cezaevi’nde mahkumlara sunulan yemek menüsü sosyal medyada gündem konusu oldu.

Cezaevlerinde mahkumlara sunulan yemekler, sosyal medyada yer buldu ve kamuoyunda olumlu ve olumsuz tartışmalara yol açtı.

Kamuoyunda, mahkumların menüleri dışarıdaki vatandaşlarla kıyaslanarak değerlendirilirken, bazı paylaşımlarda yemeklerin kalitesi ve çeşitliliği üzerine yorumlar yapıldığı görüldü.

CEZAEVİ MENÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bazı yorumlarda, söz konusu yemeklerin cezaevinde görevli memurlar tarafından da tüketildiği belirtildi. Öte yandan, menüdeki yemek isimlerinin kulağa hoş gelmesine rağmen, bu yemeklerin mahkumlar tarafından hazırlandığı ve lezzetlerinin isimleri kadar yüksek olmadığı ifade edildi.

Menüde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, fırında soslu tavuk baget, çiğ köfte ve baklava gibi yemeklerin yer alması öne çıktı. Ayrıca sabah kahvaltılarında beyaz peynir, tahin-pekmez ve poşet çay gibi seçeneklerin bulunması da dikkat çekti.

