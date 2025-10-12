Silivri'de faciaya ramak kala... Kaya parçaları çay bahçesine düştü

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde, dün öğle saatlerinde aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar oturdukları sırada, çevrede bulunan dağlık alandan sesler gelmeye başladı. Kısa süre sonra dağ yamacından kopan çok sayıda kaya parçası büyük bir gürültüyle çay bahçesi ve çevresine düştü.

BİR ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

Yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanan kayalar nedeniyle çay bahçesinde bulunan 1’i çocuk 7 kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir otomobil kaya parçalarının isabet etmesi sonucu maddi hasar gördü.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, büyük kayaların hızla aşağı yuvarlandığı ve çevredekilerin panik içinde kaçtığı anlar yer aldı.

Yetkililer, bölgede kaya düşmesi riski bulunan alanlarda inceleme başlatıldığını bildirdi.