Denizli'deki düğün evinde korkunç olay! Enkazda kaldılar, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri / Ajanslar
Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evde talihsiz bir olay yaşandı. Tavan çöktü, can pazarı yaşandı. Enkazda kalanları kurtarmak için herkes seferber oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta meydana geldi. H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORLARDI
Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
HASTANELİK OLDULAR
Ekiplerce çöken tavanın enkazından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AjanslarEditör: Sevda Altunbaş