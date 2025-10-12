Gelibolu’nun sınırları güncelleniyor! Savaş batıkları ‘Tarihî Alan’a dâhil edilecek

ESMA ALTIN ANKARA - Alan için bir koruma komisyonu oluşturulacak; kamu kurumları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymakla yükümlü olacak. Komisyon, doğal sit alanlarını yeniden değerlendirme yetkisine sahip olacak.

Bilimsel çalışmalarla yeni tespit edilecek şehitlikler, karargâhlar ve diğer alanlar; arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihî önemleri göz önünde bulundurularak ‘Tarihî Alan’a dâhil edilebilecek. Gerekli görüşler alındığında, Cumhurbaşkanı kararıyla sınırlar genişletilebilecek.

‘Tarihî Alan’daki ormanların bakımı ve korunması Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olacak ve gelirler döner sermayeye aktarılacak. Ayrıca Çanakkale Savaşlarına ait silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar ve belgeler korunması gereken taşınır kültür varlığı sayılacak.