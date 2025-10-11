Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması” programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık. Toplam değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize’ye, bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize’de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz. Açılışı attığımız ve projesini attığımız projeler bunun nişanesidir. Geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE BİR BİR YAKLAŞIYORUZ"

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptığımız yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu ivmeyi sürdürmek ve başarı çıtamızı yükseltmek zorundayız. Bölgesel çatışmalar ve küresel ekonomik sorunlar ve büyük ekonomiler arasındaki çatışmalar işimizi zorlaştırsa da hedefimize ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Orta Vadeli Programla önümüzdeki 3 yıla yakın programı halkımız ve iş insanlarıyla paylaştık.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Yaptığımız uluslararası ziyaretlerde Türkiye’ye yönelik yatırım iştahını görme fırsatım oldu. Enflasyonun düşüş patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla sürdürerek tek haneli rakamlara indirecek milletimizin rahat nefes almasını sağlayacağız.

İş dünyasının bizden beklentisini çok iyi biliyoruz. Enflasyona paralel olarak bu beklentileri de karşılamaya çalışacağız. Türkiye’nin 23 yıldır elde ettiği kazanımın arkasında kamu ve özel sektörün işbirliği var.

SANAL BAHİS UYARISI

Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir.