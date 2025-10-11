Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru

Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail'le karşılaşan Norveç, müsabakanın ilk devresinde 10 dakikada bulduğu 3 golle rakibini abandone etti. Mücadele öncesinde başkent Oslo'da toplanan binlerce kişi, İsrail'i protesto ederek Filistin için özgürlük sloganları attı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, Filistin bayrakları açarak maç esnasında da İsrail protestolarını sürdürdü.

Norveç'in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail ile karşı karşıya geldiği mücadeleye İsrail protestoları damga vurdu. 

TRİBÜNLER FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DALGALANDI

Mücadele öncesi Oslo'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto ederken müsabaka esnasında da tepkiler sürdü.

Tribünleri dolduran binlerce futbolsever, Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı. 

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Norveç-İsrail maçının ilk devresi oynanırken bir taraftar, "Gazze’ye özgürlük" tişörtüyle sahaya girdi. "Filistin'e özgürlük" yazılı tişörtüyle tribünlerin desteğini alan taraftara, güvenlik görevlileri müdahale ederek saha dışına çıkardı.

Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru - 1. Resim

NORVEÇ HIZLI BAŞLADI

Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadeleye çok istekli başlayan Norveç, ilk yarıda 10 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-0'a getirdi.

HAALAND PENALTI KAÇIRDI 

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazanan Haaland, iki kez tekrarlanan atışı gole çeviremezken goller art arda geldi.

Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru - 1. Resim

10 DAKİKADA 3 GOL 

Norveç; 18. dakikada Anan Khalaili (KK), 27. dakikada Erling Haaland ve 28. dakikada Idan Nachmias'in kendi kalesine attığı gollerle 10 dakikada 3 gol buldu.

İKİNCİ YARI OYNANIYOR

Karşılaşmanın ilk devresine Norveç'in 3-0'lık üstünlüğü ile girilirken mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

MÜCADELE ÖNCESİ DEV PROTESTO

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Norveç-İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

"SOYKIRIMSIZ FUTBOL" 

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru - 2. Resim

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

