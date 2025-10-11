Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuru

Norveç'in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail ile karşı karşıya geldiği mücadeleye İsrail protestoları damga vurdu.

TRİBÜNLER FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DALGALANDI

Mücadele öncesi Oslo'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto ederken müsabaka esnasında da tepkiler sürdü.

Tribünleri dolduran binlerce futbolsever, Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Norveç-İsrail maçının ilk devresi oynanırken bir taraftar, "Gazze’ye özgürlük" tişörtüyle sahaya girdi. "Filistin'e özgürlük" yazılı tişörtüyle tribünlerin desteğini alan taraftara, güvenlik görevlileri müdahale ederek saha dışına çıkardı.

NORVEÇ HIZLI BAŞLADI

Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadeleye çok istekli başlayan Norveç, ilk yarıda 10 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-0'a getirdi.

HAALAND PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazanan Haaland, iki kez tekrarlanan atışı gole çeviremezken goller art arda geldi.

10 DAKİKADA 3 GOL

Norveç; 18. dakikada Anan Khalaili (KK), 27. dakikada Erling Haaland ve 28. dakikada Idan Nachmias'in kendi kalesine attığı gollerle 10 dakikada 3 gol buldu.

İKİNCİ YARI OYNANIYOR

Karşılaşmanın ilk devresine Norveç'in 3-0'lık üstünlüğü ile girilirken mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

MÜCADELE ÖNCESİ DEV PROTESTO

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Norveç-İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

"SOYKIRIMSIZ FUTBOL"

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.