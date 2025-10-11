Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan basın toplantısı kararı

Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'ın 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir." denildi.