Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı

Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Venezuela&#039;da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı
Dünya Haberleri  / AFP

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile yaşanan gerilimin ortasında yeni askeri tatbikatlar başlatıldığını açıkladı. Maduro, “ABD’nin askeri tırmanışı” olarak nitelendirdiği duruma karşı Venezuela’nın barış hakkını savunduğunu ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ertesi günü, ABD ile yaşanan gerilimin ortasında yeni askeri tatbikatlar başlatıldığını açıkladı.

Maduro, ABD savaş gemilerinin ülke açıklarında konuşlanmasının “iktidarı devirmek amacı taşıdığını” öne sürerken, Washington yönetimi bu konuşlanmanın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. ABD savaş uçaklarının, Venezuela’dan ülkeye doğru uyuşturucu taşıdığı iddia edilen birkaç sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı - 1. Resim

"ABD ASKERİ TIRMANIŞTA"

Maduro, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni askeri tatbikatların Karayip Denizi’nden Orinoco Nehri’ne ve Brezilya sınırına kadar uzanan bir koridorda yürütüldüğünü belirtti. “Gece yarısından bu yana faaliyetteyiz” diyen Maduro, “ABD’nin askeri tırmanışı” olarak nitelendirdiği duruma karşı Venezuela’nın barış hakkını savunduğunu ifade etti.

Öte yandan, muhalif lider Machado’nun ödülü aldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve ödülü “Trump’a ve Venezuela halkının acılarına” adadığını açıkladığı bildirildi.

Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı - 2. Resim

MADURO'DAN NOBEL'E MİSİLLEME!

Trump ise yaptığı açıklamada, “Nobel Barış Ödülü’nü kazanan kişi bugün beni aradı ve ‘Bu ödülü sizin adınıza kabul ediyorum, çünkü asıl siz hak ettiniz’ dedi. Çok nazik bir davranıştı” ifadelerini kullandı. Trump, esprili bir dille “Ben de ‘O zaman ödülü bana ver’ demedim ama belki verirdi” sözleriyle cevap verdi.

Maria Corina Machado, Venezuela’da demokrasiyi teşvik etme çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Maduro yönetimi ise uzun süredir otoriter ve baskıcı bir sol rejim uygulamakla suçlanıyor.

Kaynak: AFP

Oslo'da binlerce kişi maç öncesi İsrail'i protesto etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem - DünyaFilipinler'de 6 büyüklüğünde depremNobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı - DünyaÖdül öncesi bahis skandalı!Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - DünyaMilyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu!Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor! - DünyaMacron, Gazze'ye destek için Mısır'a gidiyor!Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı - DünyaJoe Biden'dan kötü haberTel Aviv basınından KIZILELMA manşeti! "Bu seviyeye sadece ABD ulaştı" - Dünyaİsrail medyasından çarpıcı Türkiye analizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...