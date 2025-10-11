Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ertesi günü, ABD ile yaşanan gerilimin ortasında yeni askeri tatbikatlar başlatıldığını açıkladı.

Maduro, ABD savaş gemilerinin ülke açıklarında konuşlanmasının “iktidarı devirmek amacı taşıdığını” öne sürerken, Washington yönetimi bu konuşlanmanın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. ABD savaş uçaklarının, Venezuela’dan ülkeye doğru uyuşturucu taşıdığı iddia edilen birkaç sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

"ABD ASKERİ TIRMANIŞTA"

Maduro, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni askeri tatbikatların Karayip Denizi’nden Orinoco Nehri’ne ve Brezilya sınırına kadar uzanan bir koridorda yürütüldüğünü belirtti. “Gece yarısından bu yana faaliyetteyiz” diyen Maduro, “ABD’nin askeri tırmanışı” olarak nitelendirdiği duruma karşı Venezuela’nın barış hakkını savunduğunu ifade etti.

Öte yandan, muhalif lider Machado’nun ödülü aldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve ödülü “Trump’a ve Venezuela halkının acılarına” adadığını açıkladığı bildirildi.

MADURO'DAN NOBEL'E MİSİLLEME!

Trump ise yaptığı açıklamada, “Nobel Barış Ödülü’nü kazanan kişi bugün beni aradı ve ‘Bu ödülü sizin adınıza kabul ediyorum, çünkü asıl siz hak ettiniz’ dedi. Çok nazik bir davranıştı” ifadelerini kullandı. Trump, esprili bir dille “Ben de ‘O zaman ödülü bana ver’ demedim ama belki verirdi” sözleriyle cevap verdi.

Maria Corina Machado, Venezuela’da demokrasiyi teşvik etme çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Maduro yönetimi ise uzun süredir otoriter ve baskıcı bir sol rejim uygulamakla suçlanıyor.