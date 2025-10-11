Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay

- Güncelleme:
Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay
Ukraynalı kripto para fenomeni ve yatırımcı Konstantin Ganich, kripto para piyasalarındaki sert düşüşün yaşandığı bir dönemde Lamborghini marka aracında ölü bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla kripto piyasası sarsıldı. Küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken Bitcoin 104 bin dolara kadar çekildi.

Ukraynalı kripto para fenomeni ve yatırımcı Konstantin Ganich (çevrim içi adıyla Kostya Kudo), kripto para piyasalarındaki sert düşüşün yaşandığı bir dönemde Lamborghini marka aracında ölü bulundu.

Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - 1. Resim

TRUMP'IN ÇİN POLİTİKASI KRİPTO'YA DARBE VURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla kripto piyasası sarsıldı.

Küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken Bitcoin 104 bin dolara kadar çekildi.

Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - 2. Resim

Altcoin piyasasında ise durum çok daha çarpıcı oldu. Bazı önde gelen kripto paralar, bir yıl önceki seviyelerine gerilerken, bazı varlıklar yüzde 90’a varan değer kaybı yaşadı. Kaldıraçlı pozisyonlarda da ciddi kayıplar meydana geldi.

Ukrayna’da son dönemde, ekonomik baskılara karşı direnç göstermek amacıyla kripto para kullanımında artış yaşandığı biliniyor.

Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - 3. Resim

GANICH'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Ganich’in de bu dönemde, piyasalardaki belirsizliklere rağmen yatırım stratejileri ve alım-satım tavsiyeleri paylaştığı ifade edildi.

Kripto piyasalarındaki son dalgalanmaların, özellikle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan yatırımcılar ve influencerlar üzerinde ciddi stres oluşturduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı
