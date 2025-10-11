Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor!

Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor!

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır&#039;a gidiyor!
Macron, Mısır, Gazze, Ateşkes, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD tarafından aracılık edilen Gazze ateşkes anlaşmasına destek vermek ve anlaşmanın sonraki aşamalarının uygulanmasını görüşmek üzere pazartesi günü Mısır’a gideceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD tarafından aracılık edilen Gazze ateşkes anlaşmasına destek vermek ve anlaşmanın sonraki aşamalarının uygulanmasını görüşmek üzere pazartesi günü Mısır’a gideceği açıklandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un, anlaşmayı İsrail ve Hamas arasında sağlayan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor! - 1. Resim

TRUMP ZİRVE DÜZENLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi gerçekleştirmesi planlanan Mısır ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin lideri ile Gazze için bir zirve düzenleyeceği açıklanmıştı. 

Zirvenin amacı, Trump’ın Gazze barış planına uluslararası desteği artırmak olarak belirtiliyor; savaş sonrası yönetim, güvenlik ve yeniden inşa konularındaki kilit anlaşmaların ise henüz netleşmediği aktarılıyor.

Zirvede katılım göstermesi beklenen liderler veya dışişleri bakanları arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun katılması beklenmiyor.

Kaynak: AFP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor'u ziyaret ettiJoe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı - DünyaÖdül öncesi bahis skandalı!Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - DünyaMilyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu!Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı - DünyaJoe Biden'dan kötü haberTel Aviv basınından KIZILELMA manşeti! "Bu seviyeye sadece ABD ulaştı" - Dünyaİsrail medyasından çarpıcı Türkiye analizi!Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandı - DünyaKatar, ABD’de üs kuruyor!İsrail, Gazze'de esir takası öncesi tutukluları nakletti! Listeyi gizlice değiştirdi - DünyaGazze’de esir takası öncesi İsrail'den gizli operasyon
Sonraki Haber Yükleniyor...