Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD tarafından aracılık edilen Gazze ateşkes anlaşmasına destek vermek ve anlaşmanın sonraki aşamalarının uygulanmasını görüşmek üzere pazartesi günü Mısır’a gideceği açıklandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un, anlaşmayı İsrail ve Hamas arasında sağlayan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

TRUMP ZİRVE DÜZENLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi gerçekleştirmesi planlanan Mısır ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin lideri ile Gazze için bir zirve düzenleyeceği açıklanmıştı.

Zirvenin amacı, Trump’ın Gazze barış planına uluslararası desteği artırmak olarak belirtiliyor; savaş sonrası yönetim, güvenlik ve yeniden inşa konularındaki kilit anlaşmaların ise henüz netleşmediği aktarılıyor.

Zirvede katılım göstermesi beklenen liderler veya dışişleri bakanları arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun katılması beklenmiyor.